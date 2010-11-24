-LONDRA'DA ÖĞRENCİLERİN HARÇ PROTESTOSU LONDRA (A.A) - 24.11.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da, öğrenciler hükümetin üniversite harçlarını artırma tasarısını protesto ediyor. İngiliz basını, Londra'nın merkezinde Trafalgar Meydanı'nda toplanan binlerce öğrencinin protestosu sırasında, iki polis memurunun yaralandığını, üç kişinin gözaltına alındığı ve bir polis aracının camlarının kırıldığını bildirdi. Bakanlıkların bulunduğu Whitehall'da devam eden protesto gösterilerinde olayların yatıştığı kaydedildi. Polis, Başbakanlığın bulunduğu Downing Street'in önüne kordon oluşturdu. Mayıs ayında yapılan genel seçim sonucu göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümetinin planına göre, 3,290 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline (yaklaşık 21 bin TL) kadar yükseltilecek. Konuya ilişkin en çok koalisyonun küçük ortağı olan Liberal Demokrat Partinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg eleştiriliyor. Taraflar, Clegg'in seçim kampanyası döneminde eğitim harçlarının arttırılmayacağı vaadinde bulunduğuna dikkati çekiyor. Öğrenciler, 10 Kasımda da Londra'da benzer bir protesto gösterisi yapmıştı.