Londra’da Müslüman aday favori



İngiltere'nin başkenti Londra'da belediye başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Anketlere göre, 12 adayın yarıştığı seçimlerde belediye başkanlığına en yakın isim İşçi Partisi'nin Müslüman adayı Sadiq Khan. İnsan hakları hukukçusu Khan’ın en önemli rakibi, Başbakan David Cameron'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin adayı multimilyoner çevreci Zac Goldsmith.

Pakistanlı bir otobüs şoförünün oğlu olan, insan hakları hukukçusu Sadiq Khan geçmişte bakanlık görevinde de bulunmuştu. Khan sabah saatlerinde Londra'nın çokkültürlü bölgelerinden Tooting'de oy kullandı. Milyarder bir finans yatırımcısının oğlu olan Goldsmith ise gelir düzeyi yüksek Richmond'da sandık başına gitti. Seçim öncesinde yapılan bazı anketlerde Khan, Goldsmith'in 12 ila 14 puan önünde görünüyordu. Kimi uzmanlar bu farkın sandıkta kapanabileceğini belirtiyor.

Seçimler İşçi Partisi'nin yeni lideri, eski sosyalist Jeremy Corbyn açısından da bir sınav niteliği taşıyor. Londra'nın 8 yıldır belediye başkanı olan 45 yaşındaki muhafazakar Boris Johnson'ın yerine kimin geçeceği ise cuma akşamı belli olacak.