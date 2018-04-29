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BBC Türkçe

Londra'da metro durağı kapatıldı, olay yerine silahlı polisler sevk edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan Oxford Circus metro istasyonuna silahlı polisler sevk edildi. Görgü tanıkları bölgede patlama sesleri duyduklarını, dumanlar ve kaçan insanlar gördüklerini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan Oxford Circus metro istasyonuna silahlı polisler sevk edildi. Görgü tanıkları bölgede patlama sesleri duyduklarını, dumanlar ve kaçan insanlar gördüklerini söyledi.

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