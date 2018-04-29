Londra'da metro durağı kapatıldı, olay yerine silahlı polisler sevk edildi
İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan Oxford Circus metro istasyonuna silahlı polisler sevk edildi. Görgü tanıkları bölgede patlama sesleri duyduklarını, dumanlar ve kaçan insanlar gördüklerini söyledi.
29 Nisan 2018 20:30
İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde bulunan Oxford Circus metro istasyonuna silahlı polisler sevk edildi. Görgü tanıkları bölgede patlama sesleri duyduklarını, dumanlar ve kaçan insanlar gördüklerini söyledi.
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