Londra'da kullanılmayan TOMA'lar yüz binlerce sterlin zarara hurdaya çıktı

2011'de Londra'daki ayaklanmalardan sonra Muhafazakar Partili eski belediye başkanı Boris Johnson'un kararıyla 320 bin sterline (2 milyon 200 bin TL) satın alınan 3 TOMA, yıllar sonra 11 bin sterline (75 bin TL) hurdacıya satıldı. Satıştan elde edilen gelir, gençlik projelerine harcanacak.

Böylece 2014 yılında teslim edilen ama hiç kullanılmayan TOMA'lar Londralı vergi mükellefine 300 bin sterlin (2 milyon TL'den fazla) zarara mal olmuş oldu.

Nottinghamshire merkezli Ollerton Geri Dönüşüm şirketi, hurda fiyatına aldığı TOMA'ları parçalayıp ihraç edecek.

Londra'nın İşçi Partili mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Nihayet kurtulduk bunlardan" diye konuştu.

TOMA'lar 2014'de Londra'ya ulaştıklarında henüz İngiltere'de kullanılmaları konusunda yasal düzenleme bile çıkarılmamıştı.

O sırada İçişleri Bakanı olan Başbakan Theresa May, TOMA'lar geldikten bir yıl sonra 2015'te bu araçların ayaklanma gibi olaylarda kullanılmasını yasakladığı gibi, TOMA alımı konusunu daha sonra Boris Johnson'ı küçük düşürecek şekilde kullanmıştı.





İkinci el olarak alınan TOMA'ların aksamının yenilenmesi için ek masraflar yapılmış, toplam maliyet 322 bin sterline ulaşmıştı. Bu fiyatın içinde TOMA'ların yeniden boyanması, radyo ve CD çalarlar ilavesi ve egzoslarında yapılan düşük emisyon ayarlamaları da vardı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Londralı vergi mükellefi çok uzun bir süre Boris Johnson'un berbat TOMA fiyaskosunun faturasını ödemek zorunda kaldı. Sonunda bunlardan kurtulmayı başardım ve seçilmeden önce Londralılara vadettiğim gibi geri alabildiğimiz parayı, suçtan etkilenme riski altındaki genç insanlara yardımcı olarak onlara yaşamlarında yeni fırsatlar sunacak projelere aktaracağım" dedi.

Sadiq Khan, TOMA'ların satışıyla birlikte Londra Belediyesi Genç Londralılar Fonu kapsamında yeni fonlar verilecek 72 gençlik projesini de açıkladı.

Boris Johnson'a yakın bir kaynak ise Sadiq Khan'ın, selefinin suçla mücadele konusunda katettiği mesafeye hala yaklaşamadığını söyledi.