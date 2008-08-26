Londra'da 'karnaval' zamanı

Londra'da her yıl düzenli olarak yapılan Avrupa'nın en büyük ve en canlı sokak festivali Notting Hill Karnavalı, Londra sokaklarını adeta renk cümbüşüne dönüştürdü.



Londra'nın Notting Hill semtinde 43 yıldır gerçekleştirilen festivale ilgi bir önceki yıla göre artarak sürdü. Londra polisinin verdiği bilgiye göre, 2 günlük festivale 1 milyondan fazla insan katıldı.



Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşayan insanların da katıldığı Notting Hill Karnavalı'nda herhangi bir olay çıkmaması için Londra Polisi, Notting Hill sokaklarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Karnavalın geçiş güzergahında yaya ve atlı polisler güvenliği sağlamaya çalışırlarken, helikopterler ve yüksek yerlere kurulan kameralar da dikkat çekiyor.



Notting Hill sokaklarını geleneksel dansları, müzikleri ve giysileriyle süsleyen Afrikalı göçmenler, Londra'nın çok kültürlü yapısını yansıtıyorlar. Karnavalın, Londra ekonomisine 100 milyon sterlin civarında maddi katkı sağladığı belirtiliyor.