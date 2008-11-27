Londra’da ev fiyatları rekor seviyede düştü

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen 15 gün içinde ev fiyatlarının rekor seviyede düştüğü, bazı bölgelerde düşüşün 100 bin sterline ulaştığı bildirildi.



Noel öncesinde satış yapmak isteyen ev sahiplerinin yarattığı aşırı arzın fiyatlardaki düşüşü körüklediğine işaret eden Globrix adlı emlak piyasasında araştırmalar yapan kuruluş, evlerini mutlaka satmak isteyen ev sahiplerinin fiyatlarını dramatik biçimde kırmak zorunda kaldıklarını duyurdu.



Westminister bölgesinde bu fiyat indirimlerinin 108,166 sterlin seviyesine kadar çıktığı, bu semte komşu olan ve lüks evlerin bulunduğu Kensington&Chelsea bölgesinde de bu fiyat indirimlerinin 100,797 sterline kadar yükseldiği bildirildi.



Londra'da geçen 15 günde ortaya çıkan ortalama düşüşün ise 28,796 sterlin olduğuna işaret eden Globrix uzmanları, 10 Kasım'dan bu yana geçen sürede Barnet'teki bir evin fiyatında ortalama 31 bin, Enfield'deki bir evin fiyatında ortalama 23 bin, Camden'daki bir evin fiyatında ortalama 55 bin, Kingston'daki bir evin fiyatında ortalama 28 bin, Richmond'daki bir evin fiyatında ise ortalama 44 bin sterlin düşüş olduğunu duyurdu.



Normalde ev sahiplerinin evlerini geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 5,4 oranında daha düşük fiyatla piyasaya çıkartmaları gerektiğine de dikkat çeken uzmanlar, "satış işlemleri ise, en az evin piyasaya çıkarıldığı fiyatın yüzde 20 altında sonuçlanıyor" dedi.



Bu arada İngiltere'nin en büyük mortgage sağlayıcılarından Nationwide adlı kuruluşun yaptığı istatistiksel çalışma ise, ülke genelinde ev fiyatlarındaki düşüşün kasım ayında yavaşladığını ve sadece yüzde 0,4 olarak kaydedildiğini gösterdi.



Ekim ayında düşüşün yüzde 1,3 olduğuna işaret eden Nationwide, düşüşün biraz yavaşlamış göründüğünü, ancak 2007 yılının kasım ayından bu yana kaydedilen toplam düşüşün 13,9 olduğunu bildirdi.



Nationwide, ev fiyatlarındaki düşüşte kaydedilen yavaşlamaya rağmen, ekonomik şartlardaki bozulmanın emlak pazarı üzerinde baskı yaratmayı sürdüreceği uyarısında da bulundu.



