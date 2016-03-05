Londra'da "En büyük benim: Muhammed Ali" sergisi

Londra'nın Greenwich semtindeki 02 Arena Sergi ve Konser Salonu'nda kapılarını açan "En büyük benim: Muhammed Ali" adlı sergide, Ali'nin ABD'nin Kentucky eyaletinde geçen çocukluğundan kariyer basamaklarını tırmanışına, hayatına ilişkin süreç ziyaretçilere aktarılıyor.

Habertürk'ün haberine göre, ilk defa ABD dışında kurulan sergide ziyaretçiler Ali'ye ait ender görüntüleri izleyebilirken, dünyaca ünlü sporcunun başarılı boks kariyerinin dışındaki hayatını da öğrenme fırsatına sahip oluyor.

Ali'ye ait nadir fotoğrafların da görülebildiği sergide ayrıca şampiyonun madalyaları, idman bornozu, eldivenleri, okul yıllarına ait karneleri gibi 100'den fazla parça yer alıyor.

Gerçek boyutlarda, interaktif bir boks ringinin de kurulduğu sergide boks severlere, Ali'nin kullandığı boks teknikleri gösterildiği aktarıldı.

Öte yandan İngiliz basını önceki ay, 74 yaşındaki Ali'nin sergiyi ziyaret etmesinin öngörüldüğü yönünde haberlere yer vermişti ancak Parkinson hastası Ali'nin, sağlık durumundan ötürü uzun bir yolculuğu yapabilmesi beklenmediği bildirildi. Sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.