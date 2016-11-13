Londra'da 'Düşlere güç ver' koşusu

Bu pazar sabahı Londra'nın ünlü parklarından Greenpark'ta buluşan bir grup, Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtler ile park çevresinde koştu.

"Düşlere güç ver" sloganı ile gerçekleşen bu buluşma, İstanbul Maratonu'na katılan Taksim Gezi Protestolarında darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesine destek amaçlıydı.

Anne Emel Korkmaz Ali İsmail Korkmaz Eğitim Vakfı (ALİKEV) yararına İstanbul Maratonuna katılacağını açıklamış ve sosyal medya aracılığıyla destek istemişti.

BBC Türkçe'ye konuşan katılımcılardan Rıdvan Seber "Her ne kadar İngiltere'de yaşasak da Türkiye bizim vatanımız, oradan ayrı düşünmüyoruz kendimizi. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerine ve oğlunun düşlerini gerçekleştirmeye çalışan bir anneye nefes olmak amacıyla bu koşuyu düzenledik" dedi.

19 yaşındayken öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, maratona oğlu adına kurdukları vakıf yararına katılmıştı.

Emel Korkmaz'ın açtığı kampanya büyük ilgi görmüş ve Korkmaz bu yılın en çok bağış toplayan koşucular listesinde birinci sırada yer almıştı.

50 yaşında İstanbul Maratonu'nda koşan Emel Korkmaz, "Çok gururlu, onurluyum. Alişim ile bir kez daha gurur duyuyorum. Ali İsmail'in adımlarıyla çocuklara, gençlere eğitim, burs verme imkanı sağlayabilmek için adımlarımızı atıyoruz. Ali İsmail'in adına vakıf kurduk. Ali İsmail'in hayalleri vardı, yapması gereken çok şey vardı. Buna izin verilmedi. Ali'nin yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.

Korkmaz ailesi bu vakıf ile öğrencilere maddi destek sunmanın yanı sıra, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de destek olmayı amaçlıyor.

ALİKEV, sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaya çalışan Adım Adım Oluşumu'nun da desteklediği vakıflar arasında.

Bu projede de gönüllüler Adım Adım oluşumunun desteklediği ALİKEV için "Yardımseverlik Koşusu" projesi kapsamında koştu.