Londra'da dini şenlik sırasında patlama: 30 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Musevilerin geleneksel Lag BaOmer kutlaması sırasında yakılan ateşte patlama meydana geldi, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

İngiliz Express gazetesinin haberine göre, başkentin kuzeyindeki Stamford Hill bölgesinde meydana gelen olayda yaralananlar arasından 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Musevilerin haber sitesi Yeshiva, patlamanın benzinden kaynaklandığını duyurdu.

Daha önce ateşe atılan cep telefonlarının patlamaya yol açtığı iddia edilmişti.

Stamford Hill, ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı bir bölge.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapanlar arasında olan Musevi gönüllü ambulans servisi Hatzola, patlamanın görüntülerini paylaştı.

Lag BaOmer'de, tarihteki en büyük Tora bilginlerinden kabul edilen Rabbi Akiva'nın 24 bin öğrencisini öldüren salgın hastalığın ortadan kalkması kutlanıyor ve şenlik ateşi yakılıyor.