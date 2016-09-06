Londra'da City havaalanı pistinde 'siyah hayatlar önemlidir' protestosu

'Siyah Hayatlar Önemlidir' protestocuları havaalanı pistinde kendilerini bağlayarak eylem yaptı. Protestocular çevre kirliliğinin ırkçı bir sorun olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Polis protestocuların havaalanı pistine nasıl ulaştığının araştırıldığını, Thames nehrinden yüzerek veya plastik bir botla gelmiş olabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Protestocuların piste sabah 05:40 sularında geldiği ve birbirlerine kenetlenerek kendilerini piste 'bağlandıklarını' ekledi.

'Siyah Hayatlar Önemlidir' Twitter hesabından protestoyu üstlendi.

Havaalanı yönetimi yaptığı açıklamada uçakların başka yöne yönlendirileceğini ve uçuşların kısa sürede devam edeceğini açıkladı.

'Siyah Hayatlar Önemlidir' hareketinin İngiltere ayağını yürüten grup "Londra'da City Havaalanı'ndan küçük bir grup elit uçabiliyorken, 3 bin 176 mülteci Akdeniz'de ya ölüyor ya da kayboluyor" dedi.

City Havaalanı Londra'nın en büyük ikinci finans merkezi olan Canary Wharf bölgesine yakınlığından dolayı bankacılar ve iş adamları arasında oldukça popüler.

Grup ayrıca çevre kirliliğinin ırkçı bir sorun olduğuna dikkat çektiği açıklamasında ''Siyah insanlar her zaman ilk ölenler oluyor, uçabilenler değil. Ancak İngiltere'nin göçmen siyah insanları evlerine göndermek için özel uçaklar hazırlattığını biliyoruz. Bu eylemin nedeni İngiltere'nin çevre kirliliği üzerinde en büyük etkiye sahip olmasına rağmen en az zarara uğrayan ülke olmasına dikkat çekmek istememiz" dedi.

Grubun üyelerinden Joshua Virasami BBC'nin sorularını yanıtlarken, "Bu havaalanının etrafında yaşayan insanlar genelde siyah. İngiltere'de siyahların %28'i endüstriyel bölgelere yakın yerlerde yaşadıkları için hava kirliliğine daha çok maruz kalıyor" dedi.

'Siyah Hayatlar Önemlidir' 4 yıl önce ABD'de Trayvon Martin adında bir genç öldürüldükten sonra uluslararası siyah hareketi olarak başlatılmıştı.