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Dünya
BBC Türkçe

Londra'da cinayet oranı New York'u geçti

Modern tarihte ilk kez Şubat ayında Londra'da New York'tan daha fazla cinayet işlendi. Şiddet olaylarının artması, Londra Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü'nü endişelendiriyor.

29 Nisan 2018 20:30

Modern tarihte ilk kez Şubat ayında, nüfusları birbirlerine yakın kentlerden Londra'da New York'tan daha fazla cinayet işlendi.

New York ve Londra Emniyet Müdürlüklerinden alınan verilere göre, Ocak ayında Londra'da 8, New York ise 18 cinayet işlenmişti.

Şubat ayında ise New York'ta cinayet sayısı 14'e düşerken, Londra'da 15'e yükseldi.

Mart ayında, New York'ta 21, Londra'da 22 cinayet soruşturması başlatıldı.

Londra Belediyesi, başkentte düzenlenen bıçaklı saldırılardan "derin endişe duyduğunu" açıkladı.

Bununla birlikte gerek Londra Emniyet Müdürlüğü gerekse de Londra Belediyesi yine de, şehrin "dünyadaki en güvenli kentlerden biri olmaya devam ettiğini" vurguluyor.

Londra'da cinayetlerin artması nedeniyle endişeli olduğunu açıklayan İngiltere Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü ise "Bir cinayet bile çok fazla. Çalışma arkadaşlarımızla artışın nedenini ve bu trajedileri engellemek için neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Son verileri yorumlayan eski İngiltere Emniyet Müdürü Leroy Logan ise "Londra'nın şiddet dolu karakteri bir virüse dönüştü" ifadelerini kullandı.

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