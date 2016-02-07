Londra'da çekilen Jackie Chan'in filminde bir otobüsün patlatılması çevredekileri korkuttu

Londra'da çekilen Jackie Chan'in oynadığı filmde bir otobüsün patlatılması çevredekileri korkuttu. The Foreigner adlı filmin ekibine, çevredekileri önceden bilgilendirmedikleri için tepki yağıyor. Birçok kişinin olayı terör saldırısı sandığı belirtiliyor.

Radikal'in haberine göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Lambeth Köprüsü’nde, başrolünde Jackie Chan’in rol aldığı The Foreigner filmi için bir otobüs patlatıldı. Olay büyük paniğe yol açarken, filmin ekibine, çevredekileri önceden bilgilendirmedikleri için tepki yağıyor.