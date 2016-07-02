Londra’da Brexit protestosu



Londra'da yine binlerce kişi gösteri yaparak Avrupa Birliği'nde kalma taleplerini dile getirdi.

Göstericiler, Birleşik Krallık'ın geleceğinin Avrupa'da olduğunu savundu. Protesto yürüyüşünde geçtiğimiz günlerde yapılan ve AB'den ayrılma kararı çıkan referandumun iptal edilmesi istedi.

BBC muhabirinin tahminlerine göre çoğu genç olan göstericilerin sayısı 2 bin ila 3 bin civarındaydı.

İnternette de tepki büyüyor

Birleşik Krallık'ın AB'de kalıp kalmayacağına dair ikinci bir referandum yapılmasını isteyenler için hazırlanan internet dilekçesini imzalayanlar da artıyor. Dilekçeyi imzalayanların yaklaşık 4 milyona ulaştığı bildirildi.

Öte yandan İngiliz Avam Kamarası'nın dilekçe komisyonu tüm imzaların gerçek olduğu yönünde kaygıları olduğunu bildirmişti. Komisyon daha önce pek çok imzayı geçersiz kılmıştı.

“Geri dönüş yok”

Ülkenin önde gelen politikacıları ise tepkilere rağmen çıkan karardan geri dönüş olmadığı yönünde beyanatlarda bulunuyor.

Diğer yandan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de Brexit ya da diğer siyasi konulara açıkça değinmeden halkına sakin ve sağduyulu düşünmeleri çağrısında bulundu. Kraliçe II. Elizabeth yeni seçilen İskoçya Parlamentosu'nun açılış kutlamalarında konuştu.

İskoçya halkının büyük çoğunluğu referandumda AB'de kalma yönünde oy kullanmıştı. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başkanı Nicola Sturgeon da ülkesinin AB'de kalması için çaba göstereceğini belirtmişti.

23 Haziran'da yapılan referandumda yaklaşık yüzde 52 oranında evet oyu çıkmış yani 17 milyon İngiliz Avrupa'dan ayrılma kararı vermişti.