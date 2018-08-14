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Dünya

Londra'da bir araç parlamento binasının bariyerlerine çarptı

Hilal Sarı / Londra, 14 Ağustos (DHA) – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bir araç parlamento binasının bariyerlerine çarptı

14 Ağustos 2018 13:44

Hilal Sarı / Londra, 14 Ağustos (DHA) – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bir araç parlamento binasının bariyerlerine çarptı. Scotland Yard güvenlik güçleri sürücünün tutuklandığını ve bazı yayalarının yaralandığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre Parlamento Meydanı, Millbank ve Victoria Tower Gardens çevresindeki caddeler polis kordonu altına alınırken, alanda çok sayıda silahlı polis görevlisi bulunuyor.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 07:37’de araç Parlamento binasının dışındaki bariyerlere çarptı.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz belirlenmedi.

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