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BBC Türkçe

Londra'da bir araç müze yakınlarında yayalara çarptı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nin (Natural History Museum) dışında bir aracın yayalara çarptığı, olayda yaralılar olduğu aktarılıyor. Bir kişinin gözaltına alındığı olayın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nin (Natural History Museum) dışında bir aracın yayalara çarptığı, yaralılar olduğu aktarılıyor.

Polis ve acil servis ekiplerinin olay yerinde olduğu bildiriliyor.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

South Kensington'daki bu bölgede birçok müze yer alıyor.

Görgü tanığı Sarah Frodsham tanık olduklarını şöyle anlattı: "Tarfik ışıklarından bekliyorduk ki, silah sesi olduğunu düşündüğüm sesler duyduk ve bir aracın kaldırımda yol aldığını gördüm. Hemen koştuk. Yere atlayan bir arkadaşım ellerini kesti".

Olay ardından bölgede bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

Bu bölgedeki Doğal Tarih Müzesi dışında Bilim Müzesi ile Victoria ve Albert Müzesi de boşaltıldı.

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