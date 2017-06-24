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Dünya
Deutsche Welle

Londra’da beş bina tahliye edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da güvenlik açığı olduğu tespit edilen beş yüksek katlı bina tahliye edildi. Tahliyelerden 4 bin kişinin etkilendiği belirtiliyor.

24 Haziran 2017 16:18

Grenfell Kulesi'nde 14 Haziran tarihinde çıkan ve en az 79 kişinin can verdiği yangın sonrası Londra'da yaklaşık 650 daire tahliye edildi. Camden İlçe İdaresi yüksek katlı binaların yangın tehdidi nedeniyle "derhal tahliye edildiğini” duyurdu. Açıklamada binaların ön cephe kaplamasıyla ilgili olarak güvenlik açığı bulunduğu belirtildi.

Tahliye kararını duyan çoluk çocuk binlerce Londralı yanlarına az miktarda kıyafet, yiyecek ve ev hayvanlarını alarak yollara düştü. Mağdurlar geçici olarak bir yerel spor merkezine yerleştirildi. 83 kişinin yaşadıkları daireleri terk etmeyi kabul etmediği belirtiliyor.

Camden Konseyi Lideri Georgia Gould, "Zor olduğunu biliyorum ama Grenfell her şeyi değiştirdi” dedi. Gould, "Sakinlerimizin güvenliğiyle ilgili olarak risk alabileceğimizi sanmıyorum” diye konuştu.

Tahliyelerden yaklaşık 4 bin kişinin etkilendiğini kaydeden Gould, boşaltılan binalarda çalışmaların iki ila dört hafta arasında süreceğini belirtti. Yanan Grenfell Kulesi'nin ön cephe kaplamasını yapan inşaat şirketi tarafından yapılan kaplamalar bu süre içerisinde değişitirilecek.

Toplam 27 bina testi geçemedi

Öte yandan İngiliz hükümeti, yapılan incelemelerde yüksek katlı 27 binanın ön cephe kaplamasının güvenlik testini geçemediğini açıkladı. Söz konusu binaların Londra'nın kuzeyindeki Manchester ve güney batı kıyısındaki Plymouth kentlerine kadar geniş bir bölgede bulunduğu belirtildi.

Grenfell Kulesi adlı 24 katlı binada 14 Haziran tarihinde meydana gelen ve en az 79 kişinin ölümüne neden olan yangının, dairelerden birindeki bir buzdolabından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, AFP, Reuters / EC, CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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