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BBC Türkçe

Londra'da belediye otobüslerinin yeni yakıt kaynağı: Kahve

İngiltere'nin başkentinde artık belediye otobüslerinde atık kahvelerden üretilen biyoyakıt kullanılıyor. B20 adı verilen biyoyakıtın üretimi için atık kahveden elde edilen yağlar mazotla karıştırılıyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'da belediye otobüslerinde atık kahvelerden üretilen biyoyakıt kullanılmaya başlandı.

Londra'da kişi başı ortalama günlük kahve tüketimi 2,3 fincan.

Bunun sonucunda da ortaya yılda 200 bin ton atık kahve çıkıyor.

Dünya enerji devi Shell ile teknoloji şirketi bio-bean, atık kahveden biyoyakıt üretiyor.

B20 adı verilen biyoyakıtın üretimi için atık kahveden elde edilen yağlar mazotla karıştırılıyor.

Elde edilen karışım da Londra'daki yaklaşık 9 bin 300 adet belediye otobüsü için temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor.

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B20LondraShell

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