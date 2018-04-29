Londra'da asit saldırısı: 6 yaralı

Londra'nın doğusundaki Stratford'da gerçekleştirilen asit saldırısında toplam 6 kişi yaralandı.

Şehirdeki en ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan Stratford Centre önünde yaşanan olayda tehlikeli maddenin, iki grup arasındaki yaşanan kavga sırasında kullanıldığı öğrenildi.

Asit saldırısında yaralanan 6 erkekten 3'ü tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili olarak ise 15 yaşındaki bir çocuk polis tarafından tutuklandı.

Son aylarda peş peşe yaşanan saldırılar sonrası Londra emniyeti "tehlikeli madde ile saldırı" haberine geniş bir ekiple yanıt verdi.

Londra polisinden Supt Ade Adelekan yaptığı açıklamayla insanların rastgele saldırıya uğradığı yönündeki endişelerin doğru olmadığını söyledi:

"Bu olayla ilgili son derece açık olmak istiyorum. İlk anda rastgele saldırılar olduğu sanılan olayın, iki grup arasındaki yaşanan bir tartışmanın sonucu olduğu anlaşılmıştır."

Olayın görgü tanıklarından biri, kurbanlardan birinin alışveriş merkezindeki Burger King'e koşarak "yüzündeki asit" nedeniyle yardım istediğini ifade etti.

Son saldırılar, Londra'daki asit saldırılarında büyük artışın kaygı yarattığı bir dönemde geldi.

2010'dan bu yana Londra'da 2000'e yakın "aşındırıcı maddeyle saldırı" olduğu belirtiliyor.

Londra Polisi'nin verilerine göre, geçen yıl 458 suçta kullanılırken, bu sayı bir önceki yıl 261 oldu.