Londra’da araç yayalara çarptı, çok sayıda yaralı var -GÖRÜNTÜLÜ

Celal Şengör/İngiltere - 7 Ekim (DHA) – Londra Doğa Tarihi Müzesi’nin dışında bir araç yayalara çarptı, çok sayıda yaralı var. South Kensington bölgesinde Exhibition Road üzerinde meydana gelen kazaya dair güvenlik güçleri birden fazla insanın yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları bir aracın ünlü müze yakınlarındaki insanların üzerine sürdüğünü ve acil yardım ekiplerinin sokaktaki yaralılara yardım etmeye çalıştığını aktardı.





Görüntü Dökümü



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-cadde de alınan yoğun güvenlik önlemleri



-izleyen vatandaşlar



-helikopterden görüntü



