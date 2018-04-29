Londra'da 90 dakikada 5 asit saldırısı: Bir kişi gözaltında

Londra'nın kuzeydoğusunda Perşembe gecesi aşındırıcı bir maddenin insanların yüzüne atıldığı 5 saldırının ardından bir genç gözaltına alındı. Kurbanların birinin "yaşamını değiştirecek ölçüde" ağır yaralandığı bildirildi.

Bir motosikletteki 2 kişi, 90 dakika içinde Hackney, Stoke Newington ve Islington semtlerinde saldırılar düzenledi.

Polis, son saldırıların bağlantılı olduğunu ve gözaltında tutulan gencin, soygun ve adam yaralama suçlamalarından sorgulandığını açıkladı.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, kurbanlara aşındırıcı madde atılan saldırıların kaygı yarattığını söyledi ve "Tamamen barbarca. Asit korkunç yaralanmalara yol açabiliyor" dedi.

Dick ayrıca "Son saldırıların soygun amaçlı ve bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Birilerini gözaltına aldığımız için memnunum. İnsanların bunun Londra'da her an yaşandığını düşünmesini istemiyorum. Çünkü yaşanmıyor. Ancak kaygılıyız, çünkü saldırı sayısı artıyor" diye de ekledi.

Son saldırılar, Londra'daki asit saldırılarında büyük artışın kaygı yarattığı bir dönemde geldi.

2010'dan bu yana Londra'da 1800'den fazla aşındırıcı maddeyle saldırı olduğu belirtiliyor.

Londra Polisi'nin verilerine göre, geçen yıl 458 suçta kullanılırken, bu sayı bir önceki yıl 261 oldu.

Son saldırı dalgası ise Perşembe gecesi başladı.

32 yaşındaki motosiklet kullanan bir adam, üzerinde iki kişinin bulunduğu bir başka motosikletten atılan aşındırıcı bir maddeyle yaralandı.

Saldırganlardan biri motoru çalarken, diğeri de öbür motorsikletle kaçtı.

Aşındırıcı maddelerin kullanıldığı saldırılar, İngiltere'de 2012'den bu yana iki katına çıktı. En büyük artış ise Londra'da

Londra Polisi'nin kendi verilerine göre başkentteki asit saldırıları 2015'te 261 geçen yıl en az 458'e yükseldi.

Bu yıl ise önceki gecekiler hariç 119 saldırı düzenlendi.