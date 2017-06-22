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Dünya

Londra'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası istifa

Hükümet, Holgate'in "İstifam istendi" açıklamasını yalanladı

22 Haziran 2017 16:19

Londra'da geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan yangının ardından büyük tepki alan Kensington ve Chelsea Belediye Meclisi'nin üst düzey idari yetkilisi Nicholas Holgate istifa etti. Hükümet, Holgate'in "İstifam istendi" açıklamasını yalanladı.

Nicholas Holgate, Grenfell Tower adlı binada çıkan yangının ardından yardım çalışmalarında ihmalle suçlanmıştı.

Grenfell Tower sakinleri, yangından etkilenenlere yardım edilirken "tam bir kaos" yaşandığını söylemişlerdi.

Holgate ise Londra'nın batısında Kuzey Kensington semtindeki bir sosyal konutta çıkan yangını "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi ancak görevde kalmasının "dikkatleri dağıtacağını" söyledi.

2014'te göreve gelen Holgate istifasını, İngiltere'nin yerel yönetimlerden sorumlu bakanı Sajid Javid'ın istediğini söylemişti.

Hükümet yetkilileri ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor.

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