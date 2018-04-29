Londra'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası istifa

Londra'da geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan yangının ardından büyük tepki alan Kensington ve Chelsea Belediye Meclisi'nin üst düzey idari yetkilisi Nicholas Holgate istifa etti. Hükümet, Holgate'in "İstifam istendi" açıklamasını yalanladı.

Nicholas Holgate, Grenfell Tower adlı binada çıkan yangının ardından yardım çalışmalarında ihmalle suçlanmıştı.

Grenfell Tower sakinleri, yangından etkilenenlere yardım edilirken "tam bir kaos" yaşandığını söylemişlerdi.

Holgate ise Londra'nın batısında Kuzey Kensington semtindeki bir sosyal konutta çıkan yangını "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi ancak görevde kalmasının "dikkatleri dağıtacağını" söyledi.

2014'te göreve gelen Holgate istifasını, İngiltere'nin yerel yönetimlerden sorumlu bakanı Sajid Javid'ın istediğini söylemişti.

Hükümet yetkilileri ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor.

Kensington ve Chelsea Belediye Meclisi Başkanı Nicholas Paget-Brown ise Holgate'in istifasını üzüntüyle kabul ettiğini açıkladı.

Yangının çıktığı 14 Haziran'dan bu yana otellerde ve pansiyonlarda kalan Grenfell Tower sakinleri, belediyenin kalıcı konut bulunması konusunda kendilerine çok az destek ve bilgi verdiğini söylüyor.

Hükümet yetkilileri ve Londra'nın diğer belediyeleri yangın sonrası yardım çabalarına katkı sağlamıştı.

Başbakan Theresa May yangınla ilgili bir kamu soruşturması başlatılmasını istemişti.

Hükümet yangından etkilenenlerin Kensington'da Grenfell Tower'a 2.5 kilometre mesafede 68 sosyal konuta yerleştirileceğini açıklamıştı.