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Dünya
Deutsche Welle

Londra'da 60 bina güvenlik testini geçemedi

Londra'da Grenfell Kulesi'nde en az 79 kişinin can verdiği yangın binaların güvenliği ile ilgili tartışmaları alevlendirdi. İngiliz hükümetinin 60 yüksek binanın güvenlik testini geçemediğini açıkladığı bildirildi.

26 Haziran 2017 11:27

Grenfell Kulesi'ndeki yangın sonrası güvenli olmayan binalardan tahliyeler devam ederken, pazar günü İngiliz hükümeti yapılan acil kontrollerde kuledeki yangının müthiş bir hızla yayılmasına neden olan ön cephe kaplama malzemesinin 60 binada daha kullanıldığını açıkladı. İngiliz hükümeti, cumartesi günü 27 binanın güvenlik testini geçemediğini duyurmuştu.

Milletvekili Sajid Javid yaptığı açıklamada, çıkan neticenin bölgedeki bütün ev sahiplerine, yangın ve kurtarma ekiplerine iletildiğini ve bundan sonra alınacak önlemleri takip edeceklerini açıkladı.

Londra'da Cumartesi günü yaklaşık 650 daire tahliye edilmiş, Camden İlçe İdaresi de yüksek katlı binaların yangın tehdidi nedeniyle "derhal tahliye edildiğini” duyurmuştu. Ancak 200 kişi yaşadığı daireyi terk etmeyi kabul etmedi.

Camden Konseyi lideri Georgia Gould, BBC'ye yaptığı açıklamada evini tek etmeyi reddedenlerden bazılarının açık alan korkusu olduğunu ve bu kişilerle konuşacağını söyledi. Ancak Gould kimseyi evinden zorla çıkarmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Londra polisinden dedektif Fiona McCormack'ın yanan binadan bütün halde bulunan yanmış bedenlerin hepsinin çıkarıldığını, ancak yüksek sıcaklık nedeniyle kimlik tespiti yapmanın mümkün olamayabileceğini ve herkesin bedenini bulamayabileceklerini açıkladığı bildirildi.

Grenfell Kulesi adlı 24 katlı binada 14 Haziran tarihinde meydana gelen ve en az 79 kişinin ölümüne neden olan yangının, dairelerden birindeki bir buzdolabından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

AFP/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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