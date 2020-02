Londra'da "Değişen Ortadoğu'da Türkiye” paneli düzenlenecek

Londra, (DHA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Değişen Ortadoğu’da Türkiye” paneli 12 Aralık’ta Londra’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Bugünün Türkiye’si” paneller dizisinin yeni etabı, “Değişen Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü” başlığıyla 12 Aralık tarihinde Londra’da gerçekleştirilecek.

Geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nin hemen öncesinde ilk olarak New York’ta, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya resmi ziyareti sırasında Berlin’de ve geçen Kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te düzenlenen “Turkey Today/ Bugünün Türkiye’si” panellerinin yeni durağı İngiltere olacak.

Londra’da Naval and Military Club’ta 12 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek olan “Değişen Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü” konulu panelde, her biri alanında uzman Türk ve İngiliz konuşmacılar, İngiliz kamuoyuna Türkiye gündemini anlatacaklar. Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak.

İngiltere’nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum’un Başkanı Lady Olga Maitland’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelin konuşmacıları ve ele alacakları konu başlıkları ise şöyle:

• Prof. Dr. Gülnur AYBET Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi “Ortadoğu Bağlamında Türkiye’nin Batı ile İlişkileri ”

• Doç. Dr. Hasan Basri YALÇIN İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Sabah Gazetesi Yazarı ve SETA Stratejik Araştırmalar Direktörü “Türkiye’nin Ortadoğu Politikasındaki Dönüşüm”

• Dr. Claire SPENCER Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Eski Başkanı “Brexit Sonrası Türkiye ile Ticari İlişkiler ve Diplomatik Ortadoğu Ajandası” (Fotoğraflı)