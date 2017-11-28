Londra'da "cinsiyetsiz" tuvaletler için harekete geçiliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - İngiltere başkenti Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şehir genelinde cinsiyetsiz tuvaletlerin arttırılması için harekete geçeceğini söyledi.

Sadiq Khan, halka açık alanlarda kendisini transseksüel ve cinsiyetsiz olarak tanımlayan kişiler için şehrin daha fazla cinsiyetsiz tuvaletlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Khan, hazırlama aşamasında olduğu şablonun, Londra genelindeki çeşitliliği yansıtabilmesi için halka açık alanlarda daha fazla cinsiyetsiz tuvalet olması gerektiğini vurguladı.

Gelecek hafta açıklanacak olan dokümanın, şehir genelindeki alışveriş merkezleri ve tatil tesisleri gibi halka açık mekanlarda engelli, yaşlı ve çocuklu aileler dahil olmak üzere bütün vatandaşların erişebileceği tuvaletlerin inşa edilmesini savunduğu söylendi.

Ayrıca ülke tarihinde bir ilk olmak üzere sunulacak Londra Planı\'nda, transseksüel ve cinsiyetsiz bireylerin haklarını tedarik edebilecek hükümler yer alıyor.

Planda engelli bireylerden farklı olarak, öğrenme bozukluğuna sahip veya bir bakıcının yardımcı olduğu bireyler için de \"yerleri değişebilen tuvaletler\" maddesinin sunulacağı söylendi.

Standart engelli tuvaletlerinden farklı olarak yapılması planlanan tuvaletlerde, boyu kişiye göre ayarlanabilen klozetler ve lavaboların yanı sıra tuvaletlere destekli kullanıma elveren özellikler eklenecek.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bazı Londralıların ve ziyaretçilerin halka açık alanlarda temel ihtiyaçlarını karşılamada belirli zorluklarla karşılaştığını söyledi ve ekledi:

\"Bütün Londralılar için belediye başkanlığı yapacağıma dair bir ant içtim ve kentteki bütün herkes kentimizin bütün özelliklerinden faydalanana kadar çalışmaya kararlıyım.

\"Tuvaletler halk hizmetinin çok önemli bir parçası ve Londra\'da yaşayan veya kenti ziyaret eden herkesin deneyimini önemli derecede etkileyebilir.

\"Bu kentin sahip olduğu inanılmaz çeşitliliği yansıtabilmemiz gerekiyor. Böylece Londra\'daki herkese başlarını dik tutacak özgüveni sağlayabiliriz.\"

Sadiq Khan\'ın açıklaması LGBT toplumu tarafından olumlu olarak karşılanırken, haftaya sunulacak plan aynı zamanda yaşlı ve engelli bireyleri de sevindirdi. (Fotoğralfı)