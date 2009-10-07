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Kültür-Sanat

Londra’da 1 milyon liralık el yazması Kur’an

Christies’teki müzayedede 13. yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim 1 milyon, el çizimi Türkiye haritası ise 2,5 milyon TL’ye alıcı buldu.

07 Ekim 2009 03:00

Christies’teki müzayedede 13. yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim 1 milyon, el çizimi Türkiye haritası ise 2,5 milyon TL’ye alıcı buldu.

Dünyanın en büyük müzayede salonlarından Christies’in Londra’daki şubesinde düzenlenen müzayedede, 13. yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim 1 milyon 80 bin TL’ye alıcı buldu. Muhammed Bin İbrahim Mahmud El-Haddadi El-Tabari El-Amuli imzasını taşıyan Kur’an-ı Kerim, bulunan en eski Kur’anlardan biri olma özelliğini taşıyor. El çizimi Türkiye haritası ise 2,5 milyon TL’ye alıcı buldu. Müzayedede, alıcıların ilgi gösterdiği bir diğer eser de aslan şeklindeki bronz yağdanlık oldu.

ABD’lilere İran uyarısı

12. yüzyıldan kalma  İran’a ait yağdanlık 430 bin TL’ye alıcı buldu. Katologunda ABD’nin İran’a ait ürünlerin ithaline izin vermediği hatırlatılan müzayedede İran’a ait 110, Türkiye’den ise 90 eser yar aldı.

 
 

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