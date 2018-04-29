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BBC Türkçe

'Londra yangını sonrası Notting Hill Karnavalı'nın güzergahı değişsin'

İngiliz hükümetinin başkent Londra'dan sorumlu en üst düzey yetkilisi Greg Hands, belediye başkanı Sadiq Khan'dan, en az 80 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grenfell Tower çevresinde karnaval yapılmamasını istedi. Sadiq Khan bu talebi reddetti.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz hükümetinin başkent Londra'dan sorumlu en üst düzey yetkilisi Greg Hands, belediye başkanı Sadiq Khan'dan, Notting Hill Karnavalı'nın güzergahının değiştirilmesini istedi.

Greg Hands bu talebine gerekçe olarak en az 80 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grenfell Tower çevresinde karnaval yapılmamasının "uygun olmamasını" gösterdi.

Londra Beldiye Başkanı Sadiq Khan ise bu talebi reddetti.

Sadiq Khan, karnavalın Notting Hill bölgesine ait olduğunu vurguladı.

Karnaval, Londra'nın batısındaki Notting Hill'de her yıl Ağustos ayı sonunda düzenleniyor.

Notting Hill Karnavalı, Rio Karnavalı'ndan sonra dünyanın en büyük sokak festivali.

24 katlı Grenfell Tower'dan sadece birkaç sokak ötesi de karnaval güzergahına dahil.

Grenfell Tower'da 14 Haziran'da çıkan yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Londra polisi, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yıl sonuna kadar netleşmeyeceğini açıklamıştı.

Notting Hill Karnavalı bu yıl 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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