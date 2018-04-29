Londra yangını: Kayıp 58 kişinin öldüğü kabul ediliyor

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden Stuart Cundy, Grenfell Tower yangınında en az 58 kişinin kayıp olduğunu ve bu kişilerin yaşamını yitirdiğinin varsayıldığını açıkladı.

Açıklanan bu son rakamın içerisinde hayatını kaybettiği teyit edilen 30 kişi de yer alıyor.

Cundy, sayının "artabileceğini" belirtirken, binada yapılacak çalışmaların haftalar süreceğini sözlerine ekledi.

Cundy, "Hayatını kaybedenlerin yerlerini en hızlı şekilde tespit edip, binadan çıkartacağız" dedi.

Ayrıca, binadan kaçmayı başarıp şu an sağ olanların da hızlı bir şekilde yetkili makamlara durumlarını bildirmeleri çağrısı da yapıldı.

BBC'nin değerlendirmelerine göre, yaklaşık 70 kişinin kayıp olduğu anlaşılıyor.

Binadaki arama çalışmaları, güvenlik kaygıları nedeniyle Cuma günü durdurulmuş ancak daha sonra yeniden başlatılmıştı.