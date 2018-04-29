Londra yangını: Firma, kaplama malzemesinin satışlarını durdurdu

Londra'da 79 kişinin ölümüyle sonuçlanan gökdelen yangınında binanın dış cephe kaplamasını sağlayan ABD'li firma, yüksek katlı binalar için söz konusu malzemenin satışlarına dünya çapında son verdi.
Arconic isimli firma, 14 Haziran'daki yangının ardından gökdelenlerde "bazı sorunların" tespit edilmesi üzerine Reynobond PE ürününün satışlarına devam edilmeyeceğini açıkladı.bir buzdolabının alev alması ile çıktığı
Açıklamayı yapan Londra Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Fiona McCormak, binanın dış kaplamasının güvenlik standartlarına uygun olmadığını belirtmişti.
Arconic firmasının internet sitesindeki bilgiye göre, Reynobond PE ürünü, alüminyum panellere polietilen maddesinin eklenmesiyle üretiliyor.
Grenfell Tower adlı sosyal konutta çıkan yangın sonrası İngiltere genelinde 600'e yakın bina incelemeye alınmıştı.
Londra'nın kuzeyindeki Camden bölgesindeki 4 benzer sosyal konut binası haftasonu "acil güvenlik önlemleri" nedeniyle boşaltıldı.
Binalarda yaşayan yaklaşık 650 kişi, çevredeki otellerde sağlanan odalarda ve spor salonlarında kurulan geçici konaklama merkezlerinde kalıyor.