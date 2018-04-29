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BBC Türkçe

Londra yangını: Denetlemelere rağmen tutuşan malzeme kullanıldı

Guardian gazetesi, Londra'nın batısında en az 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı binanın, 2 yıl süren yenileme çalışmaları boyunca 16 kez denetlendiğini, buna rağmen binanın dış kaplamasında kolay tutuşan bir malzemenin kullanılmış olduğunu

29 Nisan 2018 20:30

Guardian gazetesi, Londra'nın batısında en az 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı binanın, 2 yıl süren yenilenme çalışmaları boyunca yapılan denetlemelere rağmen, dış kaplamasında kolay tutuşan bir malzemenin kullanılmış olduğunu yazıyor.

Kuzey Kensington bölgesinde 120 dairenin bulunduğu Grenfell Tower, 2014-2016 yılları arasında, yaklaşık 10 milyon sterlinlik büyük bir tadilattan geçmişti.

Guardian gazetesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre, müteffişler bu süre boyunca çalışmaları 16 kez denetledi.

Ancak buna rağmen binanın dış kaplamasında, yüksek binalarda kullanımı yasaklanmış olan ve tutuşabilen polietilen maddesi içeren bir malzeme kullanıldı.

Denetleme çalışmaları, binanın sahibi olan Kensington ve Chelsea Belediyesinden müfettişlerce yapıldı.

Grenfell Tower sakinlerini temsil eden Belediye Meclisi üyesi İşçi Partili Judith Blakeman, "Bu durum müfettişlerin yeterliliğini sorgulamaya açıyor. Ayrıca müfettişlere denetimler sırasında gerçeğin gösterilip gösterilmediğini de bilmiyoruz" diyor.

14 Haziran'da günün ilk saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede apartmanın tümünü sarmıştı.

Kendington ve Chelsea Belediyesi, yangına müdahalede yetersiz kaldığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirildi.

Ayrıca yangının ardından Başbakan Theresa May'e de gerekli liderliği göstermediği ve harekete geçmekte geç kaldığı eleştirileri yapıldı.

Dün belediyeden yapılan açıklamda, Grenfell Tower'da evlerini kaybeden ailelere, bölgedeki lüks apartman kompleksinden mobilyalı 68 daire verileceğini açıkladı.

Henüz inşaatı devam eden kompleksin tamamlanması için projeye hükümetten para aktarılacak.

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