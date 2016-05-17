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Dünya

Save The Children: Suriye'deki savaş İngiltere'de çıksaydı!..

Suriye'de yaşanan iç savaşta son rakamlara göre 6 milyon kişi evsiz kaldı

17 Mayıs 2016 17:28

Merkezi ABD'de bulunan Save the Children (Çocukları Kurtarın) Vakfı, Suriye’de 2011 yılında Esad yönetimine karşı düzenlenen protestoların zamanla iç savaşa dönmesiyle etkilenen çocukların durumuna dikkat çekmek için hazırlanan bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Suriye'de yaşanan iç savaşın Londra'da olması halinde neler olabileceği anlatılmaya çalışılmış.   

2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki bölüm halinde yayınlanan videolarda, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılan mültecilerin durumuna dikkat çekilmesinin amaçlandığı belirtildi. İlki 5 Mart 2014’te, devamı da 9 Mayıs 2016’da yayınlanan videolar #savesyriaschildren etiketiyle yayıldı.

 

6 milyon kişi evsiz kaldı

 

Suriye Politik Araştırma Merkezi’nin, Şubat 2016’da yayımladığı verilere göre, Suriye’de 400 bin kişi, savaşa bağlı çeşitli saldırılar, şiddet ve şiddete bağlı nedenlerle yaşamını kaybetti. 70 bin kişi ise sağlık, açlık, bulaşıcı hastalık, susuzluk gibi temel insani ihtiyaçların eksikliğinden yaşamını yitirdi.

Hazırlanan tanıtım videosunda, 6 milyon kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığı Suriye’deki iç savaşın Londra’da yaşanması durumunda neler olabileceği anlatılıyor. Ortadoğu’nun savaş atmosferinin, Batı’nın metropol şehirlerinden birinde yaşanması halinde neler olabileceği gözler önüne seriliyor.

 

"Onun olayı burada"

 

Küçük bir kız çocuğunun doğum günü görüntüleriyle başlayan videoda patlak veren iç savaşın ardından küçük kız ve ailesinin verdikleri mücadele ve botlarla ülkelerinden kaçmaya çalıştıkları anlatılıyor. Bindikleri mülteci botunun batmasıyla kıyıya vuran küçük kızın Avrupa’ya 'sığınışı' ile devam ediyor.

Videoda ayrıca "Onun olayı şimdi" "Onun olayı burada" vurgusu yapılıyor.

2014 yılında yayınlanan ilk video: "Most Shocking Second a Day Video"

9 Mayıs 2016’da yayımlanan ikinci video: "Still The Most Shocking Second A Day"

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