İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeli mülteciler için afiş: Lütfen kendinizin ve ailenizin hayatını tehlikeye atmayın

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü İzmir'de, Yunan adalarına kaçak geçişleri önlemek için mültecilerin yoğun olduğu bölgelerde billboardlara astığı afişlerde "Lütfen kendinizin ve ailenizin hayatını tehlikeye atmayınız" çağrısı yaptı.

Ege Denizi'ndeki mülteci facialarının önüne geçebilmek amacıyal İçişleri Bakanlığı hazırladığı afişleri Türkiye'de mültecilerin yoğun yaşadığı yerlere astırdı.

Konuda farkındalık yaratacağı düşünülen afişler Türkçe ve Arapça olarak basıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İzmir'de mültecilerin geçici durağı Basmane'deki billboard'larda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü imzalı, Türkçe ve Arapça, "Düzenli geçişler sırasında pek çok kişi kandırılmakta veya şiddete maruz kalmaktadır. Çok fazla kişiyle birlikte botlara binmeye zorlanarak kendilerini ve ailelerini tehlikeye atmaktadır. Lütfen kendiniz ve ailenizin hayatını tehlikeye atmayınız. 175'i arayabilirsiniz" pankartları asıldı.