Londra ve Brüksel'de terör şüphesiyle soruşturma

İngiliz polisi Scotland Yard'dan bugün yapılan açıklamada, başkent Londra'da dün akşam Buckingham Sarayı'nın önünde gözaltına alınırken iki polis memurunu yaralayan kılıçlı zanlı hakkında terör şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, dün akşamki olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 26 yaşındaki zanlının dün akşam yerel saatle 20.30'da aracını Buckingham Sarayı önündeki polis aracının önüne durdurduğu belirtildi. Üç polis memurunun araca yaklaşması üzerine ise zanlının 1 metre 20 santim uzunluğundaki kılıç ile saldırdığı kaydedildi. "Allahu ekber" diye bağırdığı belirtilen saldırganın, biber gazı ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Verilen bilgilere göre, olayda iki polis memuru kolundan hafif yaraladı ve hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturmayı yürüten ekibin sorumlusu Dean Haydon, saldırganın tek başına hareket ettiğine inandıklarını söyledi. "Söz konusu kişinin tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz" diyen Haydon, bu nedenle diğer şüphelilerin araştırılmadığını dile getirdi.

Brüksel'de saldırgan öldürüldü

Belçika Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Brüksel'de dün akşam askerlere palayla düzenlenen saldırıya ilişkin terör şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Savcılıktan bugün yapılan açıklamada, olay sırasında vurularak öldürülen saldırganın kimliğinin belirlendiği belirtildi. Saldırganın Somali doğumlu olduğu, ancak ilgili kurumlar tarafından İslamcı olarak kaydedilmediği ifade edildi. Londra'daki olayda olduğu gibi saldırganın "Allahu ekber" diye bağırdığına dikkat çekildi.

Brüksel'de dün akşam yerel saatle 20.22'de meydana gelen olayda, saldırgan Emile Jacqmain Bulvarı'ndaki üç askere elindeki palayla saldırmıştı. İki askerin hafif yaralandığı olayda, askerlerden biri saldırgana ateş açmıştı. Saldırgan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırganın yanında iki adet Kur'an-ı Kerim ile oyuncak tabanca bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, JD/ÖA