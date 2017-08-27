Londra ve Brüksel'de terör alarmı sürüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir saldırganın gözaltına alınmasının ardından, olayla ilgisi olduğu tahmin edilen bir zanlının daha yakalandığı bildirildi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele ekibinin 30 yaşındaki zanlıyı Londra'nın batısında gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, zanlının kaldığı dairede arama yapıldığı ve terör eylemi planladığı veya hazırlığı içinde olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.

Londra'da Buckingham Sarayı önünde Cuma akşamı meydana gelen olayda, polis aracının önünde bir otomobil durmuştu. Polis memurlarının araca yaklaşması üzerine zanlı elindeki kılıçla saldırmış, olayda iki polis memuru hafif yaralanmıştı. Biber gazı ile etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili terör soruşturması başlatılmıştı.

Brüksel'deki saldırıyı IŞİD üstlendi

Öte yandan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Cuma akşamı askerleri hedef alan palalı saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD'e bağlı haber ajansı Amak'ın online sayfasında bugün yer alan haberde, IŞİD'in bir askere yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Cuma akşamı düzenlenen saldırıda iki asker hafif yaralanmıştı. Saldırgan olay sırasında vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından terör şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

1987 Somali doğumlu saldırganın, 2004 yılından beri Belçika'da yaşadığı, 2015 yılından beri de Belçika vatandaşı olduğu tespit edilmişti. "Allahu ekber" diye bağırdığı belirtilen saldırganın güvenlik birimleri tarafından terör şüphelisi olarak kaydedilmediği bildirilmişti.

Avrupa'da Belçika radikal İslamcıların güçlü olduğu yerler arasında bulunuyor. 2016 yılı Mart ayında Brüksel metrosu ve havalimanını hedef alan intihar saldırılarında 32 kişi yaşamını yitirmişti. Geçen yıl ağustos ayında ise Charleroi'de iki polise palalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Barcelona'da ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bu arada, İspanya'nın Barcelona kentinde geçen hafta düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Katalonya Bölgesel Yönetimi'nin internet sayfasında bugün yer alan açıklamada, saldırıda yaralanan 51 yaşındaki Alman'ın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Barcelona'da dün saldırıları protesto için şiddet ve teröre karşı bir yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı gösteride İspanya Kralı Felipe, Başbakan Mariano Rajoy ve Katalonya Bölgesel Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont de hazır bulundu. İspanya Kralı, ilk kez böyle bir gösteriye katıldı. Yürüyüşte, göstericilerin "korkmuyorum" sloganıyla bağırdığı bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/dpa, JD/ÖA