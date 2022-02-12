Londra, Ukrayna'daki askerlerini geri çağırdı: "Olası bir Rusya saldırısında orada Britanya askeri olmayacak"

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Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Ukrayna ordusuna eğitim vermek için eski Sovyet cumhuriyetine giden tüm Britanya askerlerinin bu hafta sonu ülkeden ayrılacağını belirtti.

Britanya'nın Ukrayna'ya sağladığı anti-tank füzelerinin kullanımı hakkında eğitim vermek için Ukrayna'da bulunan askerler hakkında konuşan Heappey, "Hepsi geri çağrılacak. Orada bir çatışma çıkması durumunda Ukrayna'da hiç Birleşik Krallık askeri olmayacak" dedi.

BBC Radio 4'a konuk olan Heappey, "Askerler bu hafta sonu boyunca Ukrayna'dan ayrılıyor olacak" dedi.

Britanya Dışişleri Bakanlığı da cuma günü hala ticari uçuşlar yapılırken Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını tavsiye etmişti.