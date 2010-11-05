-LONDRA TÜRK FİLM FESTİVALİ BAŞLADI LONDRA (A.A) - 05.11.2010 - Londra Türk Film Festivali, Çağan Irmak'ın "Prensesin Uykusu" filminin dünya prömiyeriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 16'ncısı düzenlenen festivalin açılış galası, İngiltere'nin başkenti Londra'da sinemanın merkezi olarak bilinen "Leicester Square"deki Empire Sinemasında yapıldı. Galaya, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Müşaviri İrfan Önal, Ataşe Yardımcısı Ayşegül Gürgezoğlu, sinema sanatçısı Şener Şen, sinema ve tiyatro sanatçısı Genco Erkal, yönetmen Çağan Irmak, "Prensesin Uykusu" filminde rol alan oyuncular, festivalin direktörü Vedide Kaymak ile çok sayıda davetli katıldı. -BAŞARI ÖDÜLÜ ŞEN'E, DAĞITIM ÖDÜLÜ "BAL"A- Gecede, sinema sanatçısı Şen'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verilirken, Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" filmi Golden Wings Digitürk Dijital Dağıtım Ödülünün sahibi oldu. Bu ödülle Kaplanoğlu, Golden Wings heykelciğinin yanı sıra 30 bin sterlin değerindeki dağıtım kontratı ödülünü de almış oldu. Kaplanoğlu adına ödülü, filmin görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, Digitürk'ün Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Kürekçi'den aldı. Şener Şen'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülünü" ise Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz verdi. Ödülünü almak için sahneye çıkarken büyük alkış alan Şen, kısa bir konuşma yaptı. Törendeki konuşmaların İngilizce yapılmasına esprili bir şekilde değinen Şen, "Kusura bakmayın ben Türkçe konuşacağım. Bu da ilginç geldi bana yani. Salonun çoğunluğu Türk değil mi" dedi. Festivalin Direktörü Vedide Kaymak'ın, "Salondaki Türkler İngilizce biliyor, ama İngilizler Türkçe bilmiyor" sözleri üzerine ise Şen, "Neyse zararı yok. Bu vesileyle aranızda olmaktan onur duyuyorum. 16. yılını tamamlayan bu etkinlikte aranızda olmaktan çok mutluyum. Şimdi Türkçe konuşmamı telafi edeceğim, İngilizcem pek yok. Ama ortaokuldan hatırladığım birkaç cümle var" diye konuştu. Şen hatırladığı birkaç İngilizce cümleyi söyleyerek, salondakileri güldürdü. -"MİNİKLERE VE BÜYÜKLERE EĞLENCELİ BİR FİLM"- Ödül töreninin ardından ise Çağan Irmak'ın "Prensesin Uykusu" filmi gösterildi. Bu arada Irmak, gecenin başlangıcında gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun 7'nci filmi olduğunu söyleyerek, "Miniklere ve büyüklere eğlenceli bir film yaptım" dedi. Irmak, Londra'yı çok sevdiğini ve filminin dünya prömiyerini Londra'da yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 18 Kasım'a kadar sürecek Londra Türk Film Festivalinde, Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta" ve "Süt" filmleri, Ferzan Özpetek'in "Serseri Mayınlar", Kadir Balcı'nın "Turkuaz", Özgür Uyanık'ın "Ressurrecting the Street Walker" filmlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda film gösterilecek. Festivalde ayrıca, uzun metrajlı belgesel kategorisindeki "Müezzin" ve "Yedek Memleket" gibi filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Filmler 15 gün boyunca Londra'da Piccadilly Circus'taki Apollo Sinemasında ve Dalston'daki Rio Sinemasında gösterilecek.