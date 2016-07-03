Türkiye Londra Tasarım Bienali'ne 'Dilek Makinesi'yle katılacak

Bu yıl ilk defa 7-27 Eylül tarihleri arasında 'Tasarımla Ütopya' temasıyla düzenlenecek Londra Tasarım Bienali'nde, Autoban tasarım stüdyosu Dilek Makinesi projesiyle Türkiye'yi temsil edecek.

artfulliving.com.tr'nin haberine göre, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın koordinasyonunu üstlendiği projenin detayları, 28 Haziran Salı günü gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla açıklandı.

Dilek Makinesi, Anadolu inanışında önemli bir yere sahip dilek ağacından ilham alarak tasarım ve ütopyanın birlikte nasıl ilerleyeceğine dair fikirler sunuyor. Proje kapsamında tasarlanan şeffaf bir altıgen tünelin ucu bir kapağa, dilek makinesine çıkıyor. Ziyaretçiler bu kapağın içine umutlarını, geleceklerini, dileklerini yazdıkları kağıtları atabiliyor.