Londra saldırısıyla bağlantılı 2 gözaltı daha

Londra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birimi Başkanı Mark Rowley, saldırgan dahil beş kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili olarak dokuz kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Rowley, polisin Perşembe gecesi saldırıyla ilgili Batı Midlands bölgesinde ve ülkenin batısında iki "önemli" şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Rowley gözaltına alınan bir kadının daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Polis parlamento binası önündeki terör saldırısının failinin 52 yaşındaki Khalid Masood olduğunu açıklamıştı. İngiliz polisi, Masood'un farklı isimlerle tanındığını kaydetti.

Rowley "Soruşturmamız saldırganın motivasyonu, operasyonu ve işbirlikçilerini anlamaya odaklıyoruz" diyerek saldırganın tek başına hareket edip etmediğini, herhangi bir terörist propagandadan etkilenip etkilenmediğini belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Polis, Londra'da parlamento binası önünde düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 50 kişinin yaralandığını, yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğunu da belirtti.

Saldırının faili kullandığı aracı Westminster Köprüsü üzerinde yayaların üzerine sürmüş ve ardından araçtan inerek elindeki bıçakla parlamentonun avlusunda bekleyen polis memurunu bıçaklamıştı. Saldırının faili, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Perşembe sabahı saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmiş, IŞİD'e yakın Amak adlı internet sitesinde saldırıyı düzenleyen kişinin "bir IŞİD askeri” olduğu belirtilmişti.

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Reuters/SSB/HS