Londra saldırısında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk kökenli öğretmen

Londra'da dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden dört kişiden birinin kimliği Aysha (Ayşe) Frade olarak açıklandı.

43 yaşındaki öğretmen, mesaisi sonrası 8 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını okuldan almaya giderken Westminster Köprüsü'nde hayatını kaybetti.

Saldırganın aracını üstüne sürdüğü İngiltere doğumlu Frade'nın annesi İspanyol, babası ise Kıbrıs Türkü.

Frade Londra'da DLD Koleji'nde İspanyolca dersleri veriyordu. İspanya'daki ailesi Galiçya'nın Betanzos kasabasında yaşıyor.

Betanzos Belediye Başkanı Ramon Garica Vazquez Frade'nın ölümü hakkında Perşembe sabahı kendilerine bilgi verildiğini söyledi ve "Dün geceki söylentiler ne yazık ki doğru" dedi.

Frade'nın kızkardeşleri Betanzos'da bir dil okulu yönetiyorlar.

DLD Koleji Müdürü Rachel Borland, Freda'nın iş arkadaşları ve öğrencileri tarafından "saygı duyulan ve çok sevilen" bir kişi olduğunu söyledi.

Londra'daki saldırıda biri polis biri saldırgan 4 kişi ölmüş, 11 ülkeden 40 kişi yaralanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu ve bir süre MI5 tarafından izlendiğini açıkladı.