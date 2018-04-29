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BBC Türkçe

Londra saldırısı: 'Üçüncü saldırgan Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek istemişti'

Londra polisi, Cumartesi günü London Bridge ve Borough Market'ta saldırı düzenleyen üçüncü kişinin kimliğini de açıkladı. İtalyan Corriera Della Serra gazetesi, saldırgan Youssef Zaghba'nın 2016'da Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isterken Bologna Haval

29 Nisan 2018 20:30

Londra Polis Teşkilatı (Scotland Yard), Cumartesi günü London Bridge ve Borough Market'ta saldırı düzenleyen üçüncü kişinin kimliğini de açıkladı. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırganın adı, Youssef Zaghba.

Zaghba'nın kimliğini ilk olarak İtalyan Corriera Della Serra gazetesi kamuoyuna duyurdu.

Corriera Della Serra, özel haberinde, Zaghba'nın, 2016 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isterken Bologna Havalimanı'nda durdurulduğunu yazdı.

Zaghba'nın yanındaki cep telefonundan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün propoganda videolarının çıktığı ancak "terör suçu ile yargılanmasına yetecek kanıt bulunmaması nedeniyle" serbest bırakıldığı açıklandı.

22 yaşındaki Zaghba'nın İtalyan bir anne ile Faslı bir babanın çocuğu olarak Fas'ın Fez şehrinde doğduğu, bu iki ülkenin de pasaportunu taşıdığı bildiriliyor.

İtalyan yetkililerin, "potansiyel militan" ifadesini kullanarak Zaghba hakkında İngiliz emniyet birimlerini uyardığı da belirtiliyor.

Londra polisi saldırganla ilgili kararını savunduTelegraph:

Diğer iki saldırganının kimlikleri ise daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

3 saldırgan da 7 kişiyi öldürüp, 48 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından öldürülmüştü.

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