Londra saldırısı: 'Üçüncü saldırgan Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek istemişti'

Londra Polis Teşkilatı (Scotland Yard), Cumartesi günü London Bridge ve Borough Market'ta saldırı düzenleyen üçüncü kişinin kimliğini de açıkladı. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırganın adı, Youssef Zaghba.

Zaghba'nın kimliğini ilk olarak İtalyan Corriera Della Serra gazetesi kamuoyuna duyurdu.

Corriera Della Serra, özel haberinde, Zaghba'nın, 2016 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isterken Bologna Havalimanı'nda durdurulduğunu yazdı.

Zaghba'nın yanındaki cep telefonundan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün propoganda videolarının çıktığı ancak "terör suçu ile yargılanmasına yetecek kanıt bulunmaması nedeniyle" serbest bırakıldığı açıklandı.

22 yaşındaki Zaghba'nın İtalyan bir anne ile Faslı bir babanın çocuğu olarak Fas'ın Fez şehrinde doğduğu, bu iki ülkenin de pasaportunu taşıdığı bildiriliyor.

İtalyan yetkililerin, "potansiyel militan" ifadesini kullanarak Zaghba hakkında İngiliz emniyet birimlerini uyardığı da belirtiliyor.

Diğer iki saldırganının kimlikleri ise daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

3 saldırgan da 7 kişiyi öldürüp, 48 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından öldürülmüştü.