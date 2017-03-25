Londra saldırısı şüphelilerinden dokuzu serbest bırakıldı

Londra'da çarşamba günü Parlamento binası önünde düzenlenen saldırının ardından gözaltına alınan 11 şüpheliden dokuzunun serbest bırakıldığı açıklandı. Londra Polis Teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan açıklamada Birmingham'dan 58 ve 27 yaşlarındaki iki erkek şüphelinin ise hala gözaltında bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları ihtimali üzerinde durduklarını belirten teşkilattan konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Öte yandan kefalet karşılığı serbest bırakılan iki kadın şüpheli hakkında soruşturmaların ise devam edeceği belirtildi. Scotland Yard'dan yapılan açıklamada devam etmekte olan soruşturmalar için halkın yardımına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Fail Suudi Arabistan'da radikalleşti iddiası

İngiliz polis yetkilileri parlamento binası önündeki saldırının failinin polis tarafından vurularak öldürülen 52 yaşındaki Khalid M. olduğunu açıklanmıştı Polis yetkililerinin perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, saldırganın İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde doğduğu ve son olarak Batı Midland bölgesinde yaşadığı belirtilmiş ve failin farklı takma isimlerle de tanındığı kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca failin darp ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından sabıkası bulunduğu ancak herhangi bir terör eyleminden hüküm giymediği bilgisine yer verilmişti.

İngiliz polisi Twitter mesajında da, Westminster Köprüsü üzerinde düzenlenen saldırının faili hakkında halihazırda yürütülen bir soruşturmanın bulunmadığı ve terör saldırısı düzenleme niyetine dair bir istihbarata sahip olunmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberlerde Khalid M.'nin sonradan Müslüman olduğu ve 2004 yılında bir Müslüman kadınla evlendiği öne sürüldü. Khalid M.'nin daha sonra çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da radikalleşerek 2009'da İngiltere'ye döndüğü iddia edildi.

Londra Parlamentosu önündeki saldırıda fail dahil toplam beş kişi ölmüş ve 50 kişi yaralanmıştı. Saldırının faili kullandığı aracı Westminster Köprüsü üzerinde yayaların üzerine sürmüş ve ardından araçtan inerek elindeki bıçakla parlamentonun avlusunda bekleyen polis memurunu bıçaklamıştı. Saldırının faili, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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DW, SÖ/BD