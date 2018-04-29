Londra saldırıları: May'den 'Radikal İslam'a aşırı hoşgörü gösterildi' eleştirisi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'nın merkezinde yedi kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı saldırılar sonrası "Artık yeter demenin zamanı geldi" dedi.

Theresa May, terörle mücadele kapsamında gözaltı süresinin uzatılması ve internette radikal ideolojilerin varlığının sınırlandırılması da dahil olmak üzere, ülkesindeki güvenlik politikalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan May, İngiltere'de radikal ideolojilere "çok fazla müsamaha gösterildiğini" ve terörle mücadele kapsamında ülkesinde "zor ve belki de mahçup edici" tartışmalar yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

May, İngiltere'nin terörle mücadele konusunda gündeme getirmesi gereken dört başlığı şöyle açıkladı:

Askeri müdahalelerle bu mücadelenin kazanılmasının mümkün olmadığını ifade eden May, çoğulcu İngiltere değerlerinin, "nefretin hatiplerinin" sunduğu her şey karşısında savunulması gerektiğine dikkat çekti.

May, Perşembe günü yapılacak erken genel seçim öncesi kampanyasını yarıda keserek Londra'ya dönmüş ve bugün güvenlik komitesi Cobra'yı toplamıştı.

Toplantının ardından bir basın açıklaması yapan May, "Dün akşam ülkemiz vahşi bir terör saldırısının kurbanı oldu" dedi.

Londra'daki Westminister ve London Bridge saldırıları ile Manchester saldırılarının birbiriyle bağlantılı olduğuna ilişkin bir bilgi olmadığını ancak üçünün ortak noktasının "Radikal İslam'ın Şer ideolojisinden beslenmek" olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı, bunu "İslam'ın saptırılması" olarak açıkladı.

"Terörün terörü doğurduğu" yeni bir eğilimle karşı karşıya olduklarını kaydeden May, saldırganların birbirlerini taklit ediyor olabileceğini belirtti.

May ayrıca, genel seçimlerin ertelenmesi yönündeki bazı çağrılara rağmen seçimlerin planlandığı şekilde bu Perşembe günü yapılacağını kaydetti.