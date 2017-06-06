Londra saldırganlarının kimliği açıklandı

Londra'da yedi kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısını düzenleyenlerden ikisinin kimliği belli oldu. Londra polisi, 27 yaşındaki Pakistan kökenli Khuram Shazad Butt ile 25 yaşındaki Libya ve Fas kökenli Rachid Redouane'in saldırıyı düzenleyen üç kişiden ikisi olduğunu açıkladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Butt'ın, güvenlik güçleri tarafından bir dönem izlenen, hakkında dosya açılan bir isim olduğu belirtiliyor.

İngiliz basını 27 yaşındaki saldırganın Channel 4 için hazırlanan "The Jihadis Next Door" (Yan Kapıdaki Cihatçılar) adlı belgeselde yer aldığı bilgisini paylaşıyor.

Libya ve Fas kökenli olan ikinci saldırganın ise İrlanda'da yaşayan bir pasta şefi olduğu aktarılıyor. Üçüncü saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürüyor. Üç saldırgan da Londra polisi tarafından sekiz dakika içerisinde öldürülmüştü.

Londra saldırısına 10 gözaltı

Londra polisi saldırı sonrası kentin farklı noktalarında çok sayıda baskın ve operasyon düzenledi. İki gün içerisinde 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca saldırının düzenlendiği araçtan çok sayıda delil toplandığı açıklandı. Polis, bu deliller ışığında saldırganların yalnız hareket edip etmediğini açığa çıkaracaklarını söylüyor.

Yedi kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralananların tedavisi de sürüyor. 48 kişiden 18'inin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Saldırı sonrası Başbakan'a istifa çağrısı

İngiltere'de Perşembe günü genel seçimler düzenlenecek. Londra'daki saldırı, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı sonrası Başbakanlık koltuğuna oturan Theresa May için bir referandum niteliği taşıyor.

İçişleri Bakanlığı döneminde güvenlik güçleri için yapılan harcamalarda kesintiye giden ve polis sayısını düşüren May, bu kararı nedeniyle muhalefet tarafından ağır şekilde eleştiriliyor. May, seçim öncesi istifa çağrısıyla karşı karşıya.

3 ayda 3 saldırı: 34 ölü

Londra'daki saldırı İngiltere'de son üç ayda gerçekleşen üçüncü IŞİD saldırısı olarak kayıtlara geçti.

İlk saldırı Mart ayında Londra'daki Westminster Köprüsü'nde gerçekleşti. Aracını köprüdeki yayaların üzerine süren saldırgan daha sonra parlamento binası önünde bulunanları bıçakla hedef almış, beş kişiyi öldürmüştü.

Geçtiğimiz hafta ise Manchester'da bir konser sırasında düzenlenen intihar saldırısında çoğu çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Son saldırı Cumartesi günü gerçekleşti. Londra Köprüsü'ndeki yayaların üzerine aracını süren üç saldırgan, daha sonra kurbanlarına bıçakla saldırdı. IŞİD tarafından üstlenilen üç saldırıda toplam 34 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

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AFP/DW,ÖA/CÖ