Londra saldırganının fotoğrafı yayımlandı!

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Westminster köprüsünde aracıyla insanları ezip bir polisi bıçaklayan saldırganın fotoğrafı yayımlandı.

Londra polis teşkilatı, 5 kişinin ölüp 7'si ağır 29 kişinin yaralandığı olayın failini 52 yaşındaki Khalid Masood olduğunu açıklamıştı. Fotoğrafını yayımlayan yetkililer, kendisini tanıyanların polise başvurarak bilgi vermesini istedi.

Polis, sonradan Müslüman olduğunu kaydettikleri Masood'un daha önce Adrian Elms ve Adrian Russell Ajao isimlerini kullandığını belirtti.

Scotland Yard, Masood'un, ilk olarak 1983'te hukuki cezai yaptırım gerektiren fiil nedeniyle son olarak da 2003'te bıçak bulundurmaktan suçlu bulunduğunu belirtti.

Masood'un terörle ilgili herhangi bir suçtan kaydı olmadığı açıklandı.

İngiliz gazeteleri de bugün, Masood'la ilgili çeşitli bilgilere yer verdi.

Times gazetesi, kaynaklarının verdiği bilgilere dayanarak, Masood'un sonradan Müslümanlığı seçmiş biri olduğunu yazdı.

Financial Times'a konuşan komşuları, Masood'un sakin bir aile yaşamı olduğunu ve onu sık sık çimleri biçerken gördüklerini belirtti.

İşte Londra saldırganının gençliği:

Guardian'ın konuştuğu komşusu Winson Green, Masood'u, "Çok sakin" ve "çok içine kapalı bir ailenin parçası" diye tanımladı. Masood'un üç çocuğu olduğuna inanılıyor.

Gazete, son dönemlerde ailenin Birmingham merkezinin birkaç kilometre dışındaki Quayside adlı mahallede, üç katlı bir modern binada yaşadığını yazdı.

Bir başka komşusu, fabrika işçisi Iwona Romek, Guardian'a Masood'u şöyle tanımlamış:

"Çok sakindi. TV'de fotoğraflarını gördüm ve onun burada yaşayan adam olduğunu anladım. Kendisi sık sık geleneksel, beyaz, İslami elbiselerden giyiyordu.

"İyi bir adamdı. Onu, dışarıda bahçeyle uğraşırken görürdüm. Hiçbir zaman bir sorun yaşanmamıştı."