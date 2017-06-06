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Dünya
Deutsche Welle

Londra saldırganı Türkiye'den Suriye'ye gitmek istemiş

Londra'daki terör saldırısının faillerinin kimliği netleşti. Saldırganlardan 22 yaşındaki Youssef Zaghba'nın geçen yıl Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isterken gözaltına alındığı ortaya çıktı.

06 Haziran 2017 20:18

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısını düzenleyen saldırganlardan birinin Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isterken gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Kimliği bugün açıklanan saldırganın Fas kökenli İtalyan vatandaşı Youssef Zaghba olduğu duyuruldu.

İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesi, 22 yaşındaki Zaghba'nın Mart 2016'da Bologna'dan Türkiye'ye gitmek istediği sırada havalimanında gözaltına alındığını bildirdi.

İtalyan emniyetinin, telefonundan ve bilgisayarından aşırıcılık yanlısı internet sitelerine girdiğini tespit ettiği Zaghba'yı yeterli delil olmadığı için serbest bıraktığı belirtildi. Ancak İngiliz ve Fas emniyetinin Zaghba hakkında uyarıldığı da bildirildi.

İngiliz polisinin takibi altında değildi

İngiltere Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Zaghba'nın MI5 ya da polis tarafından şüpheli olarak tanımlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Sıklıkla anne babasını ziyaret etmek için Fas ve İtalya arasında seyahat ettiği kaydedilen Zaghba'nın Londra'da dönemsel işçi olarak çalıştığı aktarıldı.

Diğer failler kim?

Londra polisi, 27 yaşındaki Pakistan kökenli Khuram Shazad Butt ile 25 yaşındaki Libya ve Fas kökenli Rachid Redouane'in saldırıyı düzenleyen diğer iki kişi olduğunu açıklamıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Butt'ın güvenlik güçleri tarafından bir dönem izlenen ve hakkında dosya açılan bir isim olduğu belirtiliyor.

İstihbarat zafiyeti tartışması

27 yaşındaki saldırganın Channel 4 için hazırlanan "The Jihadis Next Door" (Yan Kapıdaki Cihatçılar) adlı belgeselde yer aldığının ortaya çıkması istihbarat zaafı tartışmalarını beraberinde getirdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan polise Londralıların sorularına yanıt verme çağrısı yaptı.

Libya ve Fas kökenli olan diğer saldırganın ise İrlanda'da yaşayan bir pasta şefi olduğu açıklanmıştı.

Londra'da saldırılarını düzenleyerek yedi kişiyi öldüren ve 48 kişiyi de yaralayan üç saldırgan da polis tarafından öldürülmüştü.

İngiltere'de son üç ayda düzenlenen üç ayrı IŞİD saldırısında toplam 34 kişi hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA,Reuters/dpa,ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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