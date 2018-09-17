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Dünya

Londra / Sadiq Khan'dan "İkinci Brexit referandumu" çağrısı

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi üyesi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecini (Brexit) iyi yönetemediği eleştirisinde buludu ve "ikinci referandum" düzenlenmesi çağrısı yaptı

17 Eylül 2018 10:28

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık\'ta İşçi Partisi üyesi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, hükümetin Avrupa Birliği\'nden (AB) çıkış sürecini (Brexit) iyi yönetemediği eleştirisinde buludu ve \"ikinci referandum\" düzenlenmesi çağrısı yaptı.
Khan, The Observer gazetesi için yazdığı makalede, İngiltere ekonomisi, iş piyasası ve ulusal sağlık sistemi için kötü sonuçlar doğurabilecek olası bir Brexit anlaşmasını reddedebilmek için halka bir şans daha tanınması gerektiğini vurguladı.
Birleşik Krallık\'ın altı ay içinde AB\'den çıkması bekleniyor; ancak, Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakâr Parti hükümeti henüz Brüksel ile bir anlaşmaya varamadı.

 

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