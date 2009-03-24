Londra polisinden kara para operasyonu

İngiltere'de polisin Londra'daki özel kiralık kasalara yönelik başlattığı operasyonda 35 milyon sterlin tutarında kayıt dışı para ele geçirildi



İngiltere'nin başkenti Londra'nın güvenliğinden sorumlu Metropolitan Polis teşkilatının geçen yılın haziran ayında kentteki kiralık özel kasalara yönelik olarak başlattığı "Rize" adı verilen operasyonda şu ana kadar 35 milyon sterlin tutarında kayıt dışı paranın ele geçirildiği açıklandı.



Polisin baskın yapıp el koyduğu özel kiralık kasalarda kara paranın yanı sıra silah, uyuşturucu madde, çocuk pornografisi içeren kasetler ve CD'ler ile benzeri malzemenin ele geçirildiği ifade edildi.



Bütün Londra'daki 3500 kiralık özel kasa üzerinde yürütülen operasyonun sonucunda kasalarla ilgisi bulunan 40 kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun suç çetelerine gerek ulusal, gerekse uluslararası seviyede büyük zarar verdiği bildirildi.



Emniyet Müdürü Mark Ponting, operasyonun suç çeteleri üzerinde dramatik bir etki yarattığından emin olduklarını belirtirken, "bu çeteler özel kiralık kasalara koydukları suç aletleri ve işlenen suçlar sonucunda ele geçirilen paraların ortaya çıkarılması tehlikesi bulunmadığından emindiler. Ancak yapılan operasyon bu beklentilerin boş olduğunu ortaya koydu" dedi.



Polisin kiralık kasa merkezlerine yaptığı baskınlar geçen haziran ayında büyük yankı uyandırmış, operasyonun Rize ismiyle anılması, Türk çetelerine yönelik olabileceği kuşkusu doğurmuştu. Ancak polis yetkilileri, bu yöndeki kuşkuları bir açıklamayla gidermiş ve operasyona bu ismin verilmesinin Türklerle bir bağlantısı olmadığını, bu ismin seçilmesinin, tümüyle bir tesadüf olduğunu belirtmişti.



Operasyonunda halen 700 kasa üzerindeki incelemenin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen 35 milyon sterlinin 20 milyon sterlinlik bölümüne mahkemelerce el konulduğu, 15 milyon sterlinlik bölümünün ise Maliye tarafından koruma altına alındığı bildirildi.



Halen 60 polis memurunun yürüttüğü soruşturmanın 1 milyon sterline mal olması bekleniyor.

