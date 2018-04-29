Londra polisi: Saldırganların kimliklerini biliyoruz

Londra Emniyet Müdürlüğü, Cumartesi günü London Bridge ve köprünün güneyindeki Borough Market'ta 7 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen üç kişinin kimliklerinin bilindiğini açıkladı.

Saldırganların kimliklerinin "operasyonel açıdan mümkün en kısa sürede" açıklanacağı belirtildi.

Cumartesi günü yerel saatle 21:58'de beyaz bir kamyonet London Bridge'de yayaların üzerine sürülmüş, daha sonra araçtan inip Borough Market'ta bazı kişileri bıçaklayan saldırganlar polis tarafından öldürülmüştü.

Aracın saldırganlardan birince kiralandığı tespit edilmiş, saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, hastanelerde tedavileri süren 36 yaralıdan 21'inin durumlarının kritik olduğu açıklandı.

Yaralıların dördü, saldırganları durdurmaya çalışan polisler. İki polis henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

Saldırı sonrası Londra sokaklarında devriye gezen polislerin sayısı arttırıldı. Kentteki bazı köprülere güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

Saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdüren polis, saldırganların yardım alıp almadıklarını tespit etmeye çalışıyor.

Londra polisi, saldırıya yönelik soruşturma kapsamında Pazartesi sabahı Doğu Londra'da iki evde arama yapıldığını açıkladı. Bu evlerden biri Newham, diğeri ise Barking ilçelerinde.

Saldırganlardan birinin bu evde oturduğu düşünülüyor.

Saldırı sonrası kapatılan London Bridge tren ve metro istasyonları ile çevredeki yollar ise yeniden ulaşım açıldı.

Öte yandan, saldırılarda hayatını kaybedenlerden birinin kimliği belli oldu.

Kanada medyası, ülke vatandaşı Chrissy Archibald'ın saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Chrissy Archibald'ın ailesi de bu yönde çıkan haberleri doğruladı.

Ailesi, Kanada'da evsizlere yardım eden bir kuruluşta çalışan Archibald'ın nişanlısı ile birlikte Avrupa'ya geçtiğini bildirdi.

Yetkililer hala saldırılarda yaşamlarını yitirenlerin kimliklerini tespit etmeye ve bu kişilerin ailelerini bilgilendirmeye çalışııyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian daha önce hayatını kaybedenlerden birinin Fransız vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise ülkede Perşembe günü yapılacak erken genel seçimin ertelenmeyeceğini söyledi.

Bugün ülkenin acil güvenlik komitesi Cobra'yı toplayacak olan May, daha sonra saldırının ardından ara verdiği seçim kampanyasına kaldığı yerden devam edecek.

May dün de Cobra'yı toplamış, daha sonra Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeter artık demenin zamanı geldi" diyerek, ülkesinin radikal görüşlere 'artık müsamaha göstermeyeceğini' söylemişti.

İngiltere'de TSİ 13:00'de de Londra saldırısında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Londra'daki saldırı ülkede son üç ayda düzenlenenlerin üçüncüsüydü.

22 Mart'ta yine Londra'da Westminster Köprüsü'nde düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, iki hafta önce de Manchester'da bir konser salonunda düzenlenen saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmişti.