Londra polisi kesintiler nedeniyle 'bazı suçları' soruşturmayabilir

Londra Polis Teşkilatı (Scotland Yard), kentte mağaza hırsızlığı, araç çalma ya da mala hasar verme gibi suçlar hakkında soruşturma açılmayabileceğini açıkladı. Bu gibi suçlarda soruşturma yetkisi polis memurlarına verilecek.

Scotland Yard karara gerekçe olarak "bu soruşturmaların pratik olmamasını" gösterdi.

Kurumun, 2020 yılına kadar 400 milyon sterlin tasarruf etmesi gerekiyor.

Scotland Müdür Yardımcısı Mark Simmons polis memurlarının "ciddi suçlara odaklanmaları" gerektiğini söyledi.

Simmons "Kaynaklarımız üzerinde bu kadar baskı varken memurlarımızın değeri 50 sterlinden az olan hırsızlık ya da hasarda büyük zaman harcamasını istemiyoruz. Ancak cinayet, kaçırılma, cinsel taciz, nefret suçları ve ev içi şiddet suçlarından söz etmiyoruz" dedi.

Scotland Yard son 4 yılda 600 milyon sterlinlik tasarruf yapmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan Londra'da, Mayıs 2013'ten bu yana şiddet içeren suçlarda yüzde 63, silahlı suçlarda da yüzde 54 artış görüldü.

Londra Polis Federasyonu Başkanı Ken Marsh ise kesintiler ve "terör tehdidi" nedeniyle diğer emniyet önlemlerinin zorlaştığını söyledi.

Mars,h "Küçük suçlardan çok şey öğrenilebilir. Eğer soruşturmaları durdurursanız halka iletişimin büyük bir bölümünü koparmış olursunuz" dedi.