-Londra, Paris ve Frankfurt borsaları düşüşle açıldı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 20.10.2011 - Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt borsaları düşüşle açıldı. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 1,29 (70,30 puan) değer kaybederek 5.380,19 puana geriledi. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 1,34 azalarak 5.834,42 puana ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 1,76 düşerek 3.104,92 puana indi. Avrupa borsalarını düşüşle açılmasında, Fransa ve Almanya arasındaki yavaşlayan görüşmelerin, haftasonu AB zirvesinde Avrupa'nın borç krizinin aşılmasında kapsamlı bir plan çıkacağı umutlarını kırması etkili oldu. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,74 değer kazanarak 5.450,49 puana, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,52 artarak 3.157,34 puana ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,61 yükselerek 5.913,53 puana çıkmıştı.